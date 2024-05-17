Эрмитаж представит новую систему противодействия перекупщикам билетов

Государственный Эрмитаж намерен внедрить новую систему по противодействию перекупщикам, которые спекулируют бесплатными билетами. Об этом музей сообщил в официальном Telegram-канале.





Эрмитаж уже приступил к разработке новой системы противодействия перекупщикам, деятельность которых ставит перед необходимостью отменить бесплатные дни для посетителей. Представители музея напомнили, что в честь Международного дня музеев посетителям хотели организовать посещение Главного комплекса и Главного штаба по бесплатным входным билетам 18 мая.





«Однако не всем праздничные билеты нужны, чтобы попасть в музей. К сожалению, некоторые видят в них исключительно возможность легко заработать», — говорится в сообщении.





В Эрмитаже отметили, что регулярно поступают обращения от посетителей, которые по вине спекулянтов не могут приобрести бесплатные входные билеты. Музей размещает их маленькими партиями, чтобы ограничить возможности перекупщиков. Принцип новой системы борьбы с такими лицами.









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