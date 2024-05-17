В Вологде открылась выставка с прижизненными изданиями Пушкина

Изданные еще при жизни Александра Пушкина книги и предметы его эпохи представили в Вологде на выставке. Экспозиция «А. С. Пушкин. Жизнь и Лира» открылась в художественном отделе Вологодского музея-заповедника к 225-летию со дня рождения поэта.





Музейщики уточнили ТАСС , что выставка поделена на два раздела. Одни произведения и предметы посвящены жизни Пушкина в хронологическом порядке. Во второй части посетители увидят изображения, иллюстрации его произведений.





«Представлены изображения дома, копии гравюр родителей, брата, дяди, имения, где жил поэт, виды Петербурга, портеры членов семьи, друзей, современников Пушкина», — поделилась с агентством куратор выставки.





Также в экспозицию вошли предметы из коллекции Государственного музея А. С. Пушкина в Москве. Артефакты передают атмосферу той эпохи и семьи поэта – перчатки, трость, шляпа-футляр, театральный бинокль и веер, табакерка, чернильница и другие экспонаты.





Среди изданных при жизни Пушкина книг оказались «Кавказский пленник», «Братья-разбойники», «Стихотворения» 1826 года, третья глава «Евгения Онегина» от 1827 года, поэма «Цыганы», «Бахчисарайский фонтан». Ознакомиться с экспозицией можно будет до 1 сентября.









Фото: Сергей Киселев / АГН Москва