Выставка-посвящение Марку Шагалу откроется в Еврейском музее и центре толерантности

Выставка «В ожидании чуда. Посвящение Марку Шагалу» откроется в Еврейском музее и центре толерантности 28 мая. Проект будет работать до 6 сентября.





Выставка основана на автобиографическом романе Марка Шагала «Моя жизнь». Детство и юность, уточнили в пресс-службе музея, всегда оставались для него источником вдохновения.





«Образы из книги «Моя жизнь» возникают в произведениях художника, сумевшего наполнить повседневный быт местечка любовью и волшебством. Экспозиция выставки воссоздает наиболее важные фрагменты ранней биографии Шагала, от родительского дома в Витебске до парижской мастерской. Семь разделов экспозиции познакомят зрителей с героями художника и любимыми сюжетами», — поделились музейщики.





Первые залы посвящаются витебскому дому Шагала, его родителям и самому городу. Следующий раздел отдан первому парижскому путешествию художника. Экспозицию дополнят живописные и графические работы Шагала, а также произведения Натана Альтмана и Григория Ингера. Каждые два часа дети и взрослые смогут посетить сборную экскурсию, которая позволит погрузиться в поэтику художника и мир его витебского детства.









Фото: Пресс-служба Еврейского музея и центра толерантности