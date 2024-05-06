Рок-группа «ДДТ» и Юрий Шевчук выступили с концертом в Дубае. Об этом сообщает телеканал «Царьград».





Во время концерта Юрий Шевчук поделился своим видением будущего.





«Первая концепция — это то, что все было вначале хорошо, а потом все хорошее заканчивается полной [ерундой]. А вторая концепция — что вся вот эта лажа заканчивается какой-то там революцией, чем-то хорошим», — рассказал музыкант.





Шевчук признался, что придерживается второй концепции.









Фото: кадр из клипа «Когда ты была здесь»