Проекты «Музыка на траве» и «Кино на открытом воздухе» стартовали в Астрахани

4 мая в астраханском парке «Театральный» возле Театра оперы и балета запускаются культурные проекты на открытом воздухе «Музыка на траве» и «Кино под открытым небом», передает «Российская газета».





Фестиваль «Музыка на траве», празднующий десятилетие, уже превратился в важное культурное событие для тысяч горожан и гостей Астрахани, представляя собой слияние живой музыки и театрального искусства под открытым небом.





В течение мая планируется проведение шести вечерних мероприятий, включая концерты и театральные постановки, начиная с 4 мая и затем 9, 12, 18, 19 и 31-го числа. Открывающий фестиваль день связан с 28-й годовщиной основания Астраханского музыкального театра, предшественника современного Театра оперы и балета.





В рамках фестиваля намечены разнообразные дневные мероприятия для посетителей всех возрастов, поддерживающие семейные ценности. Так, в программу включены мастер-классы и городские пленэры, дополненные вечерними концертами и развлекательными программами для детей.





Проект «Кино под открытым небом» будет проводиться на площади Ленина каждую пятницу в течение мая, продолжая традицию общедоступных показов отечественного кино.









Фото: скриншот Youtube