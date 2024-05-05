Министр строительства РФ ознакомился с ходом реставрации Консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова

Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин осмотрел процесс реставрации внутренних помещений Консерватории имени Н.А. Римского-Корсакова, расположенной в Санкт-Петербурге, сообщает ТГ-канал Минстроя России.





На собрании, проведенном на месте реставрационных работ, также присутствовали Николай Линченко, занимающий должность вице-губернатора Санкт-Петербурга, и Карен Оганесян, генеральный директор компании «Единый заказчик» ППК.





На объекте завершается очередной этап реставрационных работ, который коснулся интерьеров здания консерватории. В помещениях, включая Парадную лестницу, Малый зал Глазунова и домовую церковь, были демонтированы строительные леса, а интерьеры представлены так, как они выглядели в год открытия консерватории.





Ожидается, что все работы будут завершены досрочно, и уже во второй половине текущего года здесь состоятся первые концерты.





В здании, являющемся первым музыкальным высшим учебным заведением страны, также была восстановлена живопись домовой церкви, созданная известными художниками конца XIX века Андреем Рябушкиным и Василием Беляевым.





Также в ходе собрания были обговорены планы на будущее по реставрации и подготовке всех необходимых документов для того, чтобы объект мог быть введен в эксплуатацию.









Фото: скриншот Youtube