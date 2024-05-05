На ВДНХ состоялась премьера спектакля «Мир на двоих»

В Центре национальных конных традиций на ВДНХ недавно состоялась премьера спектакля «Мир на двоих» от Конного театра Кремлевской школы верховой езды, взявшего за основу стихотворение Дмитрия Беседы, сообщает «Российская газета».





История создания этого спектакля началась с встречи Дмитрия Беседы и Бориса Петрова, генерального директора школы, который подробно рассказал поэту о школе и создании Центра на ВДНХ. Беседа после этого попросил оставить его на некоторое время в этом месте и через неделю вернулся с написанными стихами, которые стали основой для постановки.





Особенностью спектакля является идея о равноправии между человеком и лошадью в противовес общепринятому взгляду на доминирование человека в природе. На сцене появляются семь коней, действовавших с полной свободой без какого-либо контроля со стороны человека.





Гостям фестиваля также рекомендуется посетить Музей лошади, чтобы узнать больше об истории этих животных, живших на Земле десятки миллионов лет назад. В спектакле принимают участие и лошади различных пород, и люди.





Петров выразил благодарность ключевым лицам проекта, в том числе Сергею Шогурову, генеральному директору ВДНХ, и Сергею Хлебникову, вдохновителю центра.





Отдельное упоминание было дано и предстоящему 9 Мая параду всадников Кремлевской школы верховой езды, который также подчеркивает важность лошадей в истории и культуре.









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