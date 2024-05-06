Фильм «Сто лет тому вперед» нова возглавил прокат в России

Фильм Александра Андрющенко «Сто лет тому вперед» возглавил кинопрокат в России.



Лента по мотивам повести советского писателя Кира Булычева снова стала лидером проката в России и странах СНГ, собрав 142,2 млн рублей за минувшие выходные.



Главные роли в фильме сыграли Константин Хабенский, Виктория Исакова, Александр Петров, Юрий Борисов, Даша Верещагина и Марк Эйдельштейн.



Второе место по сборам занял фильм Махалия Бело «Всемирный потоп». На третьем — лента Ильи Учителя «Летучий корабль».









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