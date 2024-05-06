Фильм «Сто лет тому вперед» нова возглавил прокат в России

Лента собрала 142,2 млн рублей за минувшие выходные.
Президент вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли участие в ночной пасхальной литургии.
Артисты представят пять постановок.
В основу пьесы легла история из автобиографического рассказа Вячеслава Бавидова.
Особое внимание аудитории вызвало исполнение мелодии из киноленты «1+1», адаптированное для пиццикат...
О выходе картины сообщил глава республики Северная Осетия Сергей Меняйло по итогам встречи с продюсе...
Лента собрала 142,2 млн рублей за минувшие выходные.
Президент вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным приняли участие в ночной пасхальной литургии.
Артисты представят пять постановок.
В основу пьесы легла история из автобиографического рассказа Вячеслава Бавидова.
Особое внимание аудитории вызвало исполнение мелодии из киноленты «1+1», адаптированное для пиццикат...
Целью ремонта является сохранение исторического облика здания.
В ходе археологических исследований при реставрации двух исторических объектов на Пречистенке было о...
В спектакле принимали участие как люди, так и лошади.
В этом году участие в флешмобе приняли танцевальные коллективы из проекта «Московское долголетие» и ...
Участники и гости фестиваля встретятся с популярными писателями и смогут продемонстрировать свои лит...
На сегодняшний день фонды Музея Победы насчитывают около 400 тысяч предметов.
В постановке приняли участие народный артист СССР Юрий Башмет и камерный ансамбль «Солисты Москвы».
В ходе театрализованного представления участники будут «призывать» духа Иосифа Сталина.
Актриса ушла из жизни в возрасте 48 лет.
Этим посетителем стала Ксения Юшкова из Ивановской области.
На объекте завершается очередной этап реставрационных работ, который коснулся интерьеров здания конс...
Галерея Александра Шилова представила экспозицию «Они сражались за Родину!».
Фестивали стали важным культурным событием для тысяч горожан и гостей Астрахани.
Балетное шоу первоначально было представлено в рамках проекта «Севагин — Самодуров — Пимонов» в Перм...
06.05.2024