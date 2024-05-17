В Иране и Осетии пройдут обменные Дни национального кино

Дни осетинского кино пройдут в Иране, параллельно с таким же мероприятием в Северной Осетии. Об этом журналистам рассказал первый замминистра республики по национальной политике и внешним связям Андрей Бессонов.





По его словам, иранская сторона выступила с инициативой, которую в Северной Осетии с радостью поддержали.





«В истории осетинского кино много интересных страниц. Особого внимания заслуживают художественные фильмы, которые не только отражают национальный колорит, но и потрясают красотой горной природы», — поделился Бессонов с ТАСС по итогам встречи с делегацией посольства Исламской Республики Иран в России во главе с руководителем культурного представителя посольства Масудом Ахмадвандом.





В числе лучших осетинских картин он отметил «Горца», «Фарна», «Легенду горы Тбау», «Волшебную папаху», «Долг и честь». Бессонов пообещал подготовить интересную подборку и отправить в посольство Ирана.





Дни кино ожидаются в ближайшее время. В Иране Северная Осетия представит 5-6 фильмов в переводе на фарси. Иранские фильмы также покажут с синхронным переводом на осетинский язык.









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