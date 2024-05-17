Ольга Любимова наградила сотрудников Российской академии музыки имени Гнесиных

Министр культуры России Ольга Любимова отметила ведомственными наградами сотрудников Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом она сообщила в Telegram-канале.





Всего награды достались 20 сотрудникам академии. Полный список можно посмотреть на сайте Минкультуры России.





«На торжественной церемонии вручили нагрудный знак Минкультуры России «За вклад в российскую культуру», почетную грамоту ведомства и благодарность Министра культуры России», — написала Ольга Любимова.





Также для гостей ВДНХ в павильоне «Наша культура» выступили преподаватели, студенты академии. Зрители увидели музыкальные и вокальные номера.





Министр культуры поблагодарила коллег за их плодотворную работу и огромный вклад в продолжение великого дела Елены Гнесиной. В России отмечают 150-летие со дня ее рождения в 2024 году.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой