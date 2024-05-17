Ольга Любимова наградила сотрудников Российской академии музыки имени Гнесиных

17.05.2024

Ольга Любимова наградила сотрудников Российской академии музыки имени Гнесиных
Министр культуры России Ольга Любимова отметила ведомственными наградами сотрудников Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Всего награды достались 20 сотрудникам академии. Полный список можно посмотреть на сайте Минкультуры России.

«На торжественной церемонии вручили нагрудный знак Минкультуры России «За вклад в российскую культуру», почетную грамоту ведомства и благодарность Министра культуры России», — написала Ольга Любимова.

Также для гостей ВДНХ в павильоне «Наша культура» выступили преподаватели, студенты академии. Зрители увидели музыкальные и вокальные номера.

Министр культуры поблагодарила коллег за их плодотворную работу и огромный вклад в продолжение великого дела Елены Гнесиной. В России отмечают 150-летие со дня ее рождения в 2024 году.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой