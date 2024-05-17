Ольга Любимова наградила сотрудников Российской академии музыки имени Гнесиных

17.05.2024
Министр культуры России Ольга Любимова отметила ведомственными наградами сотрудников Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
Всего награды достались 20 сотрудникам академии. Полный список можно посмотреть на сайте Минкультуры России.
«На торжественной церемонии вручили нагрудный знак Минкультуры России «За вклад в российскую культуру», почетную грамоту ведомства и благодарность Министра культуры России», — написала
Ольга Любимова.
Также для гостей ВДНХ в павильоне «Наша культура» выступили преподаватели, студенты академии. Зрители увидели музыкальные и вокальные номера.
Министр культуры поблагодарила коллег за их плодотворную работу и огромный вклад в продолжение великого дела Елены Гнесиной. В России отмечают 150-летие со дня ее рождения в 2024 году.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой