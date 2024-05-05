Музеи получат артефакты XVI–XIX веков

В ходе археологических исследований, проведенных при реставрации двух исторических объектов на Пречистенке, было обнаружено 82 предмета, датированных XVI–XIX веками, которые будут переданы музеям, сообщает ТГ-канал мэра Москвы.





Во время полевых работ по реставрации резиденции Наумовых-Волконских археологи выявили предметы быта прошлых веков, в том числе уникальную кубышку с чернолощеным покрытием, использовавшуюся, вероятно, для хранения жидкостей, кольцо из цветного металла, медные монеты с номиналами в пределах от одной до двадцати копеек, а также изделия из железа различного времени создания.





Параллельно в ходе исследований, проведенных в рамках ремонта основного строения городской усадьбы XVIII–XIX вв. на Пречистенке, были найдены части полихромных рельефных изразцов, медные монеты, отточенные вручную, кусочки глиняной керамики и фрагменты подков для обуви.





За предшествующие тринадцать лет археологическими группами было обнаружено свыше ста тысяч артефактов, из которых более тридцати трех тысяч уже стали частью государственных музейных коллекций России. Оставшиеся находки находятся в процессе реставрации.









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