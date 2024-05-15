Психологический триллер «Калимба» выйдет на Okko 16 мая

15.05.2024
Стала известна дата выхода нового сериала «Калимба», главные роли в котором сыграли Федор Бондарчук, Алена Михайлова, Сергей Гармаш.
Сериал в жанре психологического триллера выйдет на платформе Okko 16 мая. Светская премьера проекта прошла в московском киноцентре «Октябрь», передает
ТАСС.
Режиссером проекта выступил Гурбек Эген. В актерский состав сериала вошли также Петр Скворцов, Елизавета Шакира, Сергей Горошко, Константин Плотников, Юлия Волкова и другие.
«У нас праздник сегодня, некая точка отсчета. Поздравляю группу. Мы снимали про людей, которые как-то оступились, опустились, стали жертвами, а кто-то и наоборот. Это фильм-диалог про этих людей с помощью специалиста-психотерапевта. Сегодня первый показ, я думаю наш проект найдет своего зрителя», — приводит агентство слова режиссера.
Центральный персонаж сериала «Калимба» — профессор психиатрии Виктор Мещерский. Он проводит психологический эксперимент и запирает в подвале жертв и их обидчиков.
Фото: Pixabay.com