Парад мастеров народных промыслов состоится на фестивале «Завалинка» в Коми

Парад мастеров народных промыслов и театрализованное представление «Сыктывдин — земля мастеровая» пройдут 6 июля на XIX Всероссийском фестивале самодеятельных исполнителей народной песни «Завалинка» в Сыктывдинском районе Республики Коми, сообщает ТАСС.





Фольклорный фестиваль привлек в 2024 году около 20 коллективов из шести регионов России.





Как пояснили организаторы, на центральной площади села Выльгорт развернется праздничная торговая ярмарка, где можно будет найти изделия народных мастеров. Фестиваль приурочен в этом году к 95-летию Сыктывдинского района, поэтому кульминацией праздника станет театрализованное шоу «Сыктывдин — земля мастеровая», основанное на легендах древних коми. Будут показаны сюжеты из легенд о сотворении мира, появлении природы и людей, первых промыслов и родовых знаков — будущих орнаментов. В финале состоится парад современных мастеров народных промыслов и ремесел.





Весь день будут работать различные интерактивные площадки, подворья, где покажут сельский уклад и народные традиции. Вечером состоится гала-концерт с участием лучших коллективов и гостей фестиваля. Фестиваль продолжится 7 июля в селах района, где пройдут «Малые Завалинки».





Фестиваль «Завалинка» проводится в селе Выльгорт с 2004 года. Ежегодно он привлекает более 300 исполнителей народной песни из разных уголков России.









Фото: Pixabay.com