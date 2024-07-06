В московском Доме Гоголя открылась выставка «Русский Север»

06.07.2024
В выставочном зале Дома Гоголя на Никитском бульваре, дом 7, открылась выставка «Русский Север». Экспозиция объединяет более 50 тематических работ живописца Андрея Алехина, выполненных масляными красками, а также 15 бронзовых скульптур средних и малых форм Елены Безбородовой.
Произведения Андрея Алехина рассказывают о жизни Русского Севера и северных деревень. Он представляет русскую реалистическую школу живописи. Автор закончил художественно-графический факультет Костромского пединститута имени Н.А. Некрасова. Союз русских художников в 2008 году присудил Андрею Алехину премию имени А.А. Пластова за серию работ о Русском Севере. Он стал ее первым и заслуженным лауреатом. В 2019-м живописцу присвоили звание заслуженного художника России.
Произведения Андрея Алехина находятся в собраниях Костромского государственного историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Кирилло-Белозерского историко-архитектурного и художественного музея-заповедника, Вышневолоцкого краеведческого музея, частных коллекциях России и других стран, сообщает mos.ru.
Работы Елены Безбородовой посвящены образам святых, духовных отцов и обычных людей. Ее произведения хранятся в Музее Победы на Поклонной горе, Музее истории Москвы, музее-заповеднике «Бородинское поле», Российском национальном музее музыки, Государственном Дарвиновском музее и многих других местах.
Выставка будет открыта до 11 августа.
Фото: Pixabay.com