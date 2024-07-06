Моду XX века можно увидеть на выставке в московской галерее «Китай-город»

06.07.2024
В галерее «Китай-город» объединения «Выставочные залы Москвы» открылась выставка «Ателье! Костюмы периода 1920-х годов: взгляд студентов-сценографов ГИТИСа», сообщает Телеграм-канал столичного Департамента культуры.
Гости познакомятся не только с модой того времени, но и с закулисьем работы художников по костюмам.
Посетители полюбуются платьями и купальными костюмами, созданными в тенденциях моды начала ХХ века, изучат эскизы одежды, выполненные в смешанной технике. А еще увидят, как одевались люди разных социальных слоев того времени.
Название проекта «Ателье!» взято из пьесы Михаила Булгакова «Зойкина квартира», в постановках которой широко представлены наряды модниц той эпохи.
Выставка продолжит работу до 4 августа.
Фото: скриншот Youtube