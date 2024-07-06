Работы юных москвичей представят на выставках «Наследие моего района»

В Москве подготовили три выставки работ участников конкурса детского рисунка «Наследие моего района». Две из них уже можно посетить на Рождественском бульваре и в парке «Фили». Третья в ближайшее время откроется в храме Христа Спасителя, сообщает mos.ru.





«В экспозиции вошло больше 200 произведений юных авторов. Каждое из них дает возможность тысячам москвичей узнать, какой дети и подростки видят столицу. Такие выставки стали доброй традицией. До конца года мы проведем еще две — в Сиреневом саду и усадьбе Воронцово», — рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.





До 15 июля работы лауреатов городского этапа конкурса можно увидеть на Рождественском бульваре. Здесь представлены рисунки, где изображены Останкинская башня, Сокольническая пожарная каланча, водонапорная башня 1901 года в районе Марьино, мост Победы на Ленинградском шоссе и дом профессора Тимирязевской академии Василия Вильямса, построенный в ХIХ веке. Здесь же экспонируются картины победителей в 13 специальных номинациях.





До 31 июля в парке «Фили» выставлены рисунки, признанные лучшими в каждом округе Москвы. Они посвящены, в частности, проспекту Вернадского, мемориальному комплексу «Штыки» в Зеленограде, Московскому театру «Современник» и Национальному исследовательскому центру «Курчатовский институт».





Третья экспозиция впервые будет организована в галерее храма Христа Спасителя. В ее рамках покажут работы участников конкурса за все шесть лет его проведения, на которых изображены Новодевичий монастырь, церковь Знамения Иконы Божией Матери в Перове, храм Успения Пресвятой Богородицы в Путинках, церковь Вознесения Господня в Коломенском и другие религиозные сооружения.





Конкурс детского рисунка «Наследие моего района» проводится с 2019 года. Он объединил ребят в возрасте от семи до 15 лет, которые за это время прислали свыше 16,5 тысячи работ. Среди них есть произведения как любителей, так и тех, кто занимается в художественных школах, кружках, студиях.









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