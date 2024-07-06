Симбирцитовые яблоки представили на выставке в Ульяновске

В ульяновском музее «Археология Симбирского края» на улице Льва Толстого, 67 открылась выставка «Камнерезное искусство».





Выставка демонстрирует изделия камнерезного искусства за сравнительно небольшой период времени — со второй половины XIX по XXI вв. Вещи изготовлены как европейскими, так и российскими мастерами. Посетители могут ознакомиться с предметами интерьера из различных пород камня, пишет журнал « Родина ».





Например, миниатюрные вазы и шкатулка, изготовленные из яшмы — популярного поделочного камня, отличающегося невероятно богатой текстурой и цветовой палитрой. Или каменные статуэтки в виде животных, которыми часто украшали дома в прошлые эпохи. Часто среди подобных скульптур встречались изображения слонов, лебедей, тигров, а также других животных и птиц. Согласно поверьям, такие фигурки притягивали в дом счастье и удачу. В связи с этим скульптурными изображениями животных и птиц часто украшали зеркала, камины и комоды.





Привлекает внимание декоративная ваза конца XIX в., выполненная из зеленого оникса и силумина. Изделие богато украшено флористическим орнаментом.





Изделия из симбирцита составляют отдельный раздел выставки. Здесь представлены образцы творчества современных ульяновских мастеров Игоря Шумилкина и Анатолия Кузьмина. Сам симбирцит — уникальный поделочный камень, добываемый только на территории Ульяновской области. Его образцы в изобилии встречаются на правом берегу Волги и представляют собой кальциты, возраст которых — десятки миллионов лет.





Экспозиция будет доступна до 15 сентября.









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