Московский дворец пионеров приглашает на фестиваль в честь Дня семьи, любви и верности

Московский дворец пионеров станет одной из площадок празднования Дня семьи, любви и верности. 6 и 7 июля здесь пройдет фестиваль «Смешанная смена», сообщает mos.ru.





«2024-й Президентом России объявлен Годом семьи. Сегодня в московских семьях воспитываются более 2,3 миллиона детей. В эти выходные в Московском дворце пионеров планируется масштабный фестиваль «Смешанная смена». Гостей ждут мастер-классы, семейные пикники, спортивные состязания и выступления любимых артистов. Все участники смогут погрузиться в атмосферу любви, доброты и радости», — отметила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.





Территорию Дворца пионеров разделят на многочисленные площадки по интересам. Справа от входа появится «Лес мастеров». В нем разместят шатры-мастерские, где пройдут десятки занятий, например по изготовлению слаймов, созданию украшений из полимерной глины и проектированию собственных кукольных театров.





В зале второго корпуса откроют семейный лекторий. Здесь пройдут встречи со специалистами и лекции по здоровому образу жизни, педагогике и психологии. Юные гости встретятся с Героем России космонавтом Сергеем Корсаковым.





На центральной площади Парадов состоятся выступления артистов. Хедлайнерами фестиваля станут группы Uma2rman и Pizza.





День семьи, любви и верности отмечают в России с 2008 года, а в июне 2022-го официально установлен как праздник. Инициатором его появления стал Фонд социально-культурных инициатив.









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