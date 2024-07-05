Французский кинофестиваль La Fête du Cinéma побил рекорды по посещаемости

Более 4 миллионов человек посетили фестиваль La Fête du Cinéma во Франции. В рамках акции билеты в кино продавались по сниженной цене, пишет Deadline.





Фестиваль собрал 4,65 миллионов зрителей. Французская выставочная организация, Национальная федерация кино сообщила, что посещаемость в 2024 году выросла на 50% по сравнению с прошлой акцией.





Праздник кино проходил с 30 июня по 3 июля. Формат фестиваля изменился. В 1985 году, когда акция только появилась, праздник ограничивался одним днем. Со временем организаторы устроили трехдневный и семидневный киномарафон.









Фото: Pixabay.com