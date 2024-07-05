Французский кинофестиваль La Fête du Cinéma побил рекорды по посещаемости

За четыре дня кинотеатры посетили более 4 миллионов человек.
В фильме также сыграет Анастасия Уколова.
Мероприятие продлится до 7 июля.
По словам организаторов, подать документы можно до 20 июля.
Средства на проект удалось получить благодаря победе в конкурсе фонда «Искусство, наука и спорт».
За четыре дня кинотеатры посетили более 4 миллионов человек.
В фильме также сыграет Анастасия Уколова.
Мероприятие продлится до 7 июля.
По словам организаторов, подать документы можно до 20 июля.
Средства на проект удалось получить благодаря победе в конкурсе фонда «Искусство, наука и спорт».
Проект также приурочен к 160-летию со дня рождения старшей дочери Льва Толстого Татьяны.
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05.07.2024