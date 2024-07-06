Песня «Дымок» заблокирована по требованию Роскомнадзора

С октября по июль Киностудия Горького организовала тематические поездки в Сербию, Белоруссию, Узбе...
Суд признал музыкальное произведение, размещенное на платформе «Яндекс Музыка», запрещенным в связи ...
Выставка демонстрирует изделия камнерезного искусства со второй половины XIX по XXI вв.
Для участия в них заявились 18 молодых музыкантов из девяти городов России и Белоруссии.
Посетители могут увидеть работы, посвященные красоте северной природы, а также образам святых, духов...
С октября по июль Киностудия Горького организовала тематические поездки в Сербию, Белоруссию, Узбе...
Суд признал музыкальное произведение, размещенное на платформе «Яндекс Музыка», запрещенным в связи ...
Выставка демонстрирует изделия камнерезного искусства со второй половины XIX по XXI вв.
Для участия в них заявились 18 молодых музыкантов из девяти городов России и Белоруссии.
Посетители могут увидеть работы, посвященные красоте северной природы, а также образам святых, духов...
Посетители полюбуются платьями и купальными костюмами, созданными в тенденциях моды начала ХХ века.
Две из них — в парке «Фили» и на Рождественском бульваре — уже можно посетить.
Фольклорный фестиваль привлек в 2024 году около 20 коллективов из шести регионов России. ...
Гости смогут увидеть чемпионские кубки — Суперкубок России, Кубок России, Кубок РПЛ, сфотографироват...
Во втором форуме, который открывается 8 июля, примут участие 18 киностудий и 20 кинокомиссий России.
На фестивале впервые выступит петербургский женский камерный хор «Римский-Корсаков».
За четыре дня кинотеатры посетили более четырех с половиной миллионов человек.
В фильме также сыграет Анастасия Уколова.
Мероприятие продлится до 7 июля.
По словам организаторов, подать документы можно до 20 июля.
Средства на проект удалось получить благодаря победе в конкурсе фонда «Искусство, наука и спорт».
Проект также приурочен к 160-летию со дня рождения старшей дочери Льва Толстого Татьяны.
Авторы песен и музыки смогут представить свои композиции 3 августа.
Съемки фильма открытия прошли в лесах около поселка Ямм в Гдовском районе Псковской области.
06.07.2024