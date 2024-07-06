Песня «Дымок» заблокирована по требованию Роскомнадзора

06.07.2024

Песня «Дымок» заблокирована по требованию Роскомнадзора
«Яндекс Музыка» заблокировала песню «Дымок» Ицыка Цыпера (настоящее имя — Игорь Цыба) по требованию Роскомнадзора.

Суд признал музыкальное произведение, размещенное на платформе «Яндекс Музыка», запрещенным в связи с пропагандой потребления алкоголя и наркотиков.

На основании судебного решения Роскомнадзор внес в Единый реестр запрещенной информации ссылки на страницы музыкальной платформы с противоправным контентом и направил в адрес владельца требование ограничить доступ к этим материалам. Платформа выполнила требование ведомства, говорится в сообщении ведомства. 


Фото: Pixabay.com