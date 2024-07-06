В Светлогорске стартует форум регионального кинематографа

Во II форуме регионального кинематографа «Новый вектор», который открывается 8 июля в Светлогорске, примут участие 18 киностудий и 20 кинокомиссий России, сообщает Бюллетень кинопрокатчика.





Мероприятие организовано при поддержке Правительства Калининградской области и Президентского фонда культурных инициатив. В нем примут представители органов государственной власти, киноиндустрии, деятели культуры, IT сферы и многие другие. В деловой программе конференции кинокомиссий России, в которых примут участие более 20 кинокомиссий из разных субъектов страны.





На «Новом векторе» также соберутся представители киностудий, действующих в разных регионах страны, которые представят свои проекты экспертам киноиндустрии. Среди тем, которые будут обсуждаться в рамках форума — «Модели развития регионального кинематографа», «Возможности для кинематографистов из регионов», «Кинематограф в эпоху цифрового ренессанса», «Фестиваль как драйвер развития кинематографа в регионе» и «Социально-преобразующий контент».





В программу некоммерческих показов вошли восемь полнометражных картин — «Чума» Дмитрия Давыдова, «Там, где танцуют стерхи» Михаила Лукачевского, «Тимир» Николая Корякина, «Детство, которое мы не знали» Алексея Романова, «Бери да помни» Байбулата Батуллы, «Суворовец 1944» Дениса Казанцева, «Папаша в бегах» Алексея Южакова и «Продавец счастливой пиццы» Алексея Романова. В числе первых гости увидят фильм «Культурная комедия» Владимира Котта, снятого в Пермском крае.





В программе киносмотра — 17 короткометражных фильмов, 10 документальных и 13 анимационных, которые предоставлены региональными киностудиями. Расписание и регистрация на кинопоказы доступны на сайте форума.









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