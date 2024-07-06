Большой участвует в фестивале «Лето. Музыка. Музей» в Истре

06.07.2024
Большой театр во второй раз принимает участие в фестивале «Лето. Музыка. Музей», который организован историко-художественным музеем «Новый Иерусалим» в Истре, сообщает Телеграм-канал театра.
Фестиваль в формате open-air проводится уже седьмой год, за это время он стал широко известен за пределами подмосковной Истры и приобрел постоянную аудиторию. Привлекательно вдали от городской суеты познакомиться с постоянной экспозицией музея и тематическими выставками, а на открытой сцене возле его стен — у подножия знаменитого Ново-Иерусалимского монастыря — послушать классическую музыку в исполнении выдающихся музыкантов.
Программа фестиваля этого года (3–7 июля) посвящена «Русским сезонам» Сергея Дягилева, все программы включают сочинения, когда-то представленные парижской публике антрепризой великого импресарио.
Среди исполнителей — Николай Луганский (фортепиано), Александр Рамм (виолончель), Павел Милюков (скрипка). Наряду с корифеями на сцену выйдут и молодые талантливые музыканты. Выступят также именитые оркестры, уже ставшие постоянными участниками, — Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова под управлением художественного руководителя фестиваля Дмитрия Юровского, Российский национальный оркестр под руководством французского дирижера Клемана Нонсьё.
Кульминацией станут два концерта Большого театра, посвященные 180-летию со дня рождения Николая Андреевича Римского-Корсакова. 6 июля оркестр Большого театра исполнит оркестровые сочинения и симфонические фрагменты из опер Римского-Корсакова. 7 июля — завершающий аккорд фестиваля — состоится гала-концерт солистов оперы, хора и оркестра Большого. За дирижерским пультом оба вечера — главный дирижер Уральского академического филармонического оркестра народный артист России Дмитрий Лисс.
Фото: Пелагия Тихонова / АГН «Москва»