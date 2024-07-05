Начались съемки комедии «Сокровища гномов» с Никитой Кологривым

Съемки комедии «Сокровища гномов» стартовали в Москве. Главную роль в фильме исполнит Никита Кологривый.





В проекте также снимутся Анастасия Уколова, Владимир Сычев, Алиса Руденко, Михаил Орлов и Андрей Свиридов. Фильм выйдет в прокат 29 мая 2025 года.





По сюжету неудачливый коммерсант идет на мошенничество ради уплаты долгов из-за прогоревшего бизнеса. Герой вписывает себя в завещание одинокого старика.





Однако помимо дома и участка Роман получает в наследство четырех живых гномов. Существа обладают способностью находить клады, которые можно использовать лишь ради добрых дел. Главный герой мечтает разбогатеть и обманом убеждает гномов отправиться в путешествие за легендарным сокровищем.









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