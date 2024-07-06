Фестиваль RuskealaSymphony пройдет в уникальных природных декорациях Карелии

На фестивале RuskealaSymphony впервые выступит петербургский Женский камерный хор «Римский Корсаков», сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале.





Фестиваль пройдет 26 и 27 июля в Карелии. В первый день на главной сцене в Итальянском карьере сыграют вокальная группа «Кватро», лидеры жанра Classical Crossover в России, и ‘страдно-симфонический оркестр Карельской филармонии.





Во второй день в полдень на главной сцене фестиваля в Итальянском карьере публику ждет выступление 23-го Военного оркестра штаба ЗВО. Позже на водной глади Мраморного каньона программу из сочинений эпохи барокко представит Камерный оркестр Карельской филармонии, а также там впервые выступит Женский камерный хор «Римский Корсаков» из Петербурга. Коллектив подготовил программу из произведений хоровой классики, духовной и светской русской музыки, народных песен и произведений современных композиторов.





«Отличная возможность посетить города нашего Серебряного ожерелья и получить незабываемые впечатления от звучания музыки в уникальных природных декорациях», — написал Борис Пиотровский.









Фото: Pixabay.com