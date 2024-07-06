Ушла из жизни диктор советского Центрального телевидения Аза Лихитченко

06.07.2024

Ушла из жизни диктор советского Центрального телевидения Аза Лихитченко
Диктор Центрального телевидения Гостелерадио СССР, одна из первых ведущих программы «Время» Аза Лихитченко умерла в возрасте 86 лет, сообщает Первый канал.

«Сегодня пришла печальная новость: не стало Азы Лихитченко», — сказал ведущий в эфире телеканала.

Причины смерти не уточняются.

Лихитченко — одна из первых ведущих новостной программы «Время», народная артистка РСФСР, в 2011 году была награждена орденом Дружбы. 


Фото: Pixabay.com