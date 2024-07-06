Трофеи футбольного клуба «Зенит» представят на выставке в Петербурге

В выходные в парке «Россия — моя история» в рамках выставки «Мой Петербург» пройдет выставка «Зенит», сообщил вице-губернатор Санкт-Петербурга Борис Пиотровский в своем Телеграм-канале.





6 и 7 июля гости смогут увидеть чемпионские кубки — Суперкубок России, Кубок России, Кубок РПЛ, сфотографироваться с персонажами-талисманами футбольного и гандбольного клубов «Зенит».





6 июля пройдет творческий мастер-класс и автограф-сессия известного футболиста Константина Зырянова. А 7 июля состоятся встречи с тренером ФК «Зенит» Сергеем Семаком и главным тренером гандбольного «Зенита» Дмитрием Торговановым.





«Приходите всей семьей! Это просто замечательная возможность своими глазами увидеть легендарные трофеи, сделать фото и пообщаться со знаменитыми спортсменами», — написал Борис Пиотровский.









Фото: скриншот Youtube