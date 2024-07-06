Владимир Путин приветствовал участников XIX Международного кинофестиваля «В кругу семьи»

06.07.2024

Владимир Путин приветствовал участников XIX Международного кинофестиваля «В кругу семьи»
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.

«За прошедшие годы этот творческий смотр прочно вошел в календарь значимых культурных событий и занял в нем особое место. Он активно способствует развитию современного кинематографа, служит целям просветительства, продвижению семейных фильмов, знакомит зрителей с новыми лентами, в основе сюжета которых вечные темы любви, дружбы, созидания, высокие нравственные, гуманистические идеалы, вопросы воспитания подрастающего поколения», — говорится в сообщении.

Президент отметил, что в программе фестиваля немало зарубежных участников, которые также стремятся внести свой вклад в поддержку традиционных духовных, семейных ценностей.

Глава государства выразил уверенность, что в Год семьи фестиваль пройдет с успехом, привлечет повышенное внимание специалистов и самой широкой публики, запомнится интересными премьерами, гостеприимной, теплой атмосферой. 

«Желаю ярких впечатлений и всего самого доброго», — заключил Владимир Путин.


Фото: kremlin.ru