Владимир Путин приветствовал участников XIX Международного кинофестиваля «В кругу семьи»

06.07.2024
Президент России Владимир Путин поприветствовал участников XIX Международного кинофестиваля семейных и детских фильмов «В кругу семьи». Телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«За прошедшие годы этот творческий смотр прочно вошел в календарь значимых культурных событий и занял в нем особое место. Он активно способствует развитию современного кинематографа, служит целям просветительства, продвижению семейных фильмов, знакомит зрителей с новыми лентами, в основе сюжета которых вечные темы любви, дружбы, созидания, высокие нравственные, гуманистические идеалы, вопросы воспитания подрастающего поколения», — говорится в сообщении.
Президент отметил, что в программе фестиваля немало зарубежных участников, которые также стремятся внести свой вклад в поддержку традиционных духовных, семейных ценностей.
Глава государства выразил уверенность, что в Год семьи фестиваль пройдет с успехом, привлечет повышенное внимание специалистов и самой широкой публики, запомнится интересными премьерами, гостеприимной, теплой атмосферой.
«Желаю ярких впечатлений и всего самого доброго», — заключил Владимир Путин.
Фото: kremlin.ru