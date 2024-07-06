В Башкирии открылся визит-центр Евразийского музея кочевых цивилизаций

06.07.2024
Визит-центр «Тура-хан» будущего Евразийского музея кочевых цивилизаций — это общественное пространство с пешеходной экотропой, ведущей к мавзолею в обход обнаруженных здесь погребений.
Как пишет «Российская газета
», визит-центр станет началом крупного научного проекта — Евразийского музея кочевых цивилизаций. В концепцию музея заложена идея постоянного движения кочевников. Перемещаясь по степи, они объединяли народы и земли.
Новый музей является логическим продолжением Историко-культурного музея-заповедника «Шульган-Таш». Это дает возможность представить широкой общественности быт и культуру людей как периода древности, так и средневековой эпохи. Как и пещера Шульган-Таш (Капова) в Бурзянском районе с рисунками эпохи палеолита, так и средневековые мавзолеи Хусейн-бека, Тура-хана, малые кашанэ, издавна были местом притяжения туристов и паломников.
В визит-центре можно ознакомиться с мини-экспозицией, на которой представлена уменьшенная копия мавзолея Тура-хана, узнать об особенностях архитектуры средневековых усыпальниц, увидеть реконструкцию прилегающего к мавзолею некрополя, а также восстановленный облик погребенного в мавзолее Хусейн-бека.
Значительная часть экспозиции визит-центра посвящена истории башкирского народа.
Фото: Pixabay.com