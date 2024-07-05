В Петербурге стартовал фестиваль джаза «Свинг белой ночи»

31-й фестиваль джаза «Свинг белой ночи» открылся в Санкт-Петербурге 5 июля. Об этом вице-губернатор города Борис Пиотровский сообщил в Telegram-канале.





Фестиваль, организованный Филармонией джазовой музыки, продлится до 7 июля. В программе мероприятия ожидаются выступления ансамбля джазовой музыки под управлением народного артиста России Давида Голощекина, джаз-оркестра Георгия Гараняна, трио контрабасиста Сергея Васильева, гитариста Алексея Кузнецова и «Майнугин Бэнда».





Также зрители насладятся творчеством джазового скрипача из Китая Чэнь Гуанюаня и вокалистки, исполнительницы босса-новы Габриэлы Бергалло из Аргентины. Концерты будут проходить 5 и 6 июля. Выступления состоятся в Филармонии джазовой музыки. Завершится фестиваль большим гала-концертом у стен Михайловского замка.









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