Международные органные ассамблеи начали работу в Калининграде

Девятые Международные органные ассамблеи открылись в Калининграде с участием музыкантов из России и Италии, выступающих в роли педагогов для органистов, сообщила Яна Лутченко — пресс-секретарь Кафедрального собора на острове Канта, являющегося организатором летней академии исполнительского мастерства.





По ее словам, Международные органные ассамблеи пройдут с 6 по 13 июля, для участия в них заявились 18 молодых музыкантов из девяти городов России и Белоруссии — Москвы, Санкт-Петербурга, Айхала, Челябинска, Перми, Саратова, Ангарска, Иркутска, Бреста. Им предоставляется уникальная возможность брать мастер-классы у органистов мирового уровня и играть вместе с ними на одном из самых грандиозных инструментов в историческом Кафедральном соборе на острове Канта в аутентичной соборной акустике.





В 2024 году уроки высокой музыки будет давать лауреат многих международных конкурсов, заслуженный артист РФ, профессор Санкт-Петербургской консерватории Даниэль Зарецкий, вечерний концерт которого станет официальным стартом нынешнего органного форума, передает ТАСС





Еще один преподаватель ассамблей, выступающий в этом качестве на них впервые, титулярный органист Кафедрального собора Ареццо Эудженио Мария Фаджиани, итальянский органист и композитор, регулярно дает концерты на важнейших органах Европы, России, Ближнего Востока, Азии и Америки. Маэстро из Италии выступит с сольным концертом на закрытии ассамблей 13 июля.









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