Московские школьники побывали в международных киноэкспедициях

06.07.2024
Киностудия Горького провела шесть бесплатных международных киноэкспедиций для московских школьников, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Телеграм-канале.
С октября по июль Кинокампус Горького организовал тематические поездки в Сербию, Белоруссию, Узбекистан, Армению, Казахстан и Турцию. Экспедиции прошли в рамках проекта «Москва — город кино».
В программе кинопутешествий были мастер-классы по актерскому и сценарному мастерству, ораторскому искусству и режиссуре.
Полученные знания ребята сразу применили на практике. В каждой поездке они сняли тематические короткометражные фильмы. Ленты планируется показать на Московском международном фестивале молодежного кино «Высоко».
Кинокампус — это проект старейшей московской киностудии для школьников, которые планируют развиваться в киноиндустрии. Там есть все необходимое, в том числе студии для съемок и звукозаписи.
Фото: Pixabay.com