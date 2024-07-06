Россияне назвали культовые фильмы, киногероев и актеров

Медиахолдинг «Цифровое Телевидение» и Институт современных медиа (MOMRI) провели Третий всероссийский опрос «Киногерои поколений», который определил культовые для каждого поколения фильмы, сериалы и героев, а также оценил «межпоколенческую» узнаваемость контента.





Как сообщает Бюллетень кинопрокатчика , в опросе приняли участие три возрастных группы: поколение X (рожденные с 1964 по 1983 год), поколение Y (рожденные с 1984 по 1998 год) и поколение Z (рожденные с 1999 по 2010 год).





Единственным пересечением среди трех поколений стала дилогия «Брат» Алексея Балабанова — ее назвали культовой представители всех возрастов. У поколения Y она даже возглавила чарт.





У поколения X на первом месте оказалась мелодрама Владимира Меньшова «Москва слезам не верит», а у поколения Z — франшиза «Гарри Поттер».





Главным киногероем по версии поколения X стал Штирлиц, по версии поколения Y — Данила Багров, а по версии поколения Z — Человек-паук. Персонаж в исполнении Сергея Бодрова-младшего вновь оказался в топ-10 у всех трех групп поколений.





В актерском чарте случилось сразу три пересечения — все опрошенные назвали имена Бодрова-младшего, Джеки Чана и Леонардо Ди Каприо.





Топ культовых актеров поколения Z возглавил Александр Петров, а представители Y и Z сделали свой выбор в пользу Арнольда Шварценеггера.





Помимо этого, на вопрос, какие профессии люди чаще всего выбирают под влиянием кино, 50% участников исследования назвали в основном творческие профессии (артист, актер, певец, музыкант, режиссер, сценарист).









Фото: АГН «Москва»