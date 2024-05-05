Балет «В темных образах» дебютирует на сцене Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко в Москве

05.05.2024
Балет «В темных образах», два года назад стартовавший в рамках проекта в Пермском театре оперы и балета, теперь находит новую жизнь на московском пространстве Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, сообщает «Российская газета».
Художественный руководитель балета Театра им. Станиславского и Немировича-Данченко, решивший привнести новизну в московский театральный репертуар, интегрировал «В темных образах» в свежие вечерние программы, экспериментируя сочетанием с современными хореографами, такими как Андрей Кайдановский и Шарон Эяль, а также Иржи Килиан и Охад Нахарин.
Формат спектакля обогатил современный танец традициями классического балета, создавая богатые визуальные и эмоциональные контрасты.
Переезд «В темных образах» в Москву сопровождался отсутствием живой оркестровой поддержки и адаптацией к другим пространственным условиям сцены Театра Станиславского. Тем не менее хореография приобрела новую атмосферу, напоминая трогательный призрачный бал.
Фото: Pixabay.com