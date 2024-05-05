Около 150 человек станцевали вальс около Музея Победы

4 мая перед Музеем Победы прошел традиционный флешмоб «Вальс Победы», в котором приняли участие примерно 150 людей. Танцевали они на площади Победителей под «Майский вальс», который прозвучал в исполнении народного артиста Белоруссии и заслуженного артиста Российской Федерации Ярослава Евдокимова, сообщает пресс-служба музея.





«Майский вальс», созданный в честь празднования Дня Победы, впервые был исполнен в 1985 году на стадионе «Динамо».





Артем Лялин, хореограф и режиссер этой массовой танцевальной акции, выразил свою благодарность танцующим парам, с которыми он работал ранее на различных турнирах. Его восхитило, что к танцам присоединялись и случайные посетители парка, что показывает уважение к Дню Победы и любовь к танцу среди народа.





В этом году, в преддверии 79-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, участие в флешмобе приняли танцевальные коллективы из проекта «Московское долголетие», детская танцевальная группа «Flash-dance» из Красногорска, а также посетители музея.





Один из участников флешмоба Владимир Степанов отметил, что для него это первый опыт участия в «Вальсе Победы». «Здесь нельзя не проникнуться этими песнями, которые я обожаю, они мне очень близки, ведь я родился в 1945 году. Конечно, это и встреча друзей, которые с оптимизмом относятся к жизни», — отметил Владимир Степанов.





За 12 лет проведения «Вальса Победы» в Музее Победы, мероприятие ни разу не было отменено, включая 2020 год, когда флешмоб прошел в онлайн-формате.









Фото: предоставлено пресс-службой Музея Победы