Певица Анна Нетребко объявила о возвращении в Берлинскую оперу

Певица Анна Нетребко подтвердила, что вернется к работе в Берлинской государственной опере в грядущем сезоне. Об этом артистка сообщила в запрещенной соцсети.





Исполнительница не выступала на сцене Берлинской оперы с 2022 года. Тогда театр прекратил с ней сотрудничество.





«Уже в сентябре я вернусь в новую постановку оперы «Набукко». А также в мае исполню «Трубадура»! Две прекрасные вердиевские оперы», — написала певица.





В подтверждение этому на сайте Берлинской оперы опубликовано расписание постановок с участием Нетребко.





Певица ранее публично выступила с антироссийским заявлением после давления мировых арт-институций. Несмотря на ситуацию, в 2022 году народную артистку России бойкотировали миланский театр «Ла Скала», Баварская опера и Метрополитен-опера. На последнюю певица подала в суд за дискриминацию по национальному признаку в связи с нарушением договора и отмены выступлений. Нетребко добилась компенсации в размере 200 тысяч долларов.









Фото: YouTube