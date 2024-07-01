Появились первые кадры фильма «Хеллбой: Горбун»

Дебютный ролик и кадры нового перезапуска франшизы «Хеллбой» с подзаголовком «Горбун» вышел в Сети. Главную роль в фильме исполнил Джек Кеси, который играл в «Дэдпуле 2».





В основу ленты легла история Hellboy: The Crooked Man. Она была в оригинальных комиксах о Хеллбое. По сюжету главный герой сталкивается с опасными ведьмами в горах. Действие происходит в 1950-х. Вместе с помощником Хеллбою придется разобраться с чарами и противостоять существу по прозвищу Горбун, с которым он сталкивался в прошлом.





Режиссерское кресло занял Брайан Тейлор. Ранее он работал над такими проектами, как «Адреналин», «Геймер» и сиквел «Призрачного гонщика». Сценарий написал сам создатель комиксов Майк Миньола в соавторстве с писателем Кристофером Голденом.





Премьера фильма ожидается в 2024 году. Джек Кеси стал третьим актером, которому досталась роль Хеллбоя. Ранее его сыграли Рон Перлман из «Сынов Анархии» и Дэвид Харбор из «Очень странных дел».









Фото: YouTube