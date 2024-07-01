Росконцерт поделился деталями гастролей 16 коллективов из ЛДНР по России

Более 16 коллективов из Донецкой и Луганской Народных Республик гастролируют по субъектам России, сообщила на пресс-конференции в ТАСС замгендиректора Росконцерта Светлана Кондратьева. По ее словам, программа действует активно.
Кондратьева отметила, что гастроли проходят на самом высоком уровне. Замгендиректора Росконцерта призналась, что гордится коллегами.
«В непростых условиях им приходится репетировать, но тем не менее концертные программы очень достойные, красивые и всегда востребованные», — подчеркнула Кондратьева.
Зампредседателя правительства Республики Марий Эл — министр культуры, печати и по делам национальностей региона, худрук Марийского государственного академического театра оперы и балета имени Сапаева Константин Иванов заявил, что местные коллективы на постоянной основе поддерживают театры в Донбассе и Новороссии. По его словам, они очень помогают коллегам, включая поддержку библиотекарей и других работников культуры.
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