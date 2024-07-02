Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр впервые выступит в Петербурге

В рамках мероприятия состоялись прогулки с театральными экспертами, экскурсии по закулисью, мастер-к...
Коллектив представит в Петербурге специальную программу, подготовленную к Международному фестивалю «...
Празднование прошло в рамках 650-летия города Кирова.
Народному артисту РСФСР присудили премию в номинации «Честь и достоинство».
Артистка дала мастер-класс в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».
Коллектив представит в Петербурге специальную программу, подготовленную к Международному фестивалю «...
Празднование прошло в рамках 650-летия города Кирова.
Народному артисту РСФСР присудили премию в номинации «Честь и достоинство».
Артистка дала мастер-класс в рамках Всероссийского фестиваля-марафона «Песни России».
В главных ролях снялись Дензел Вашингтон, Педро Паскаль, Пол Мескал и другие звезды.
Основатель музея Игорь Маркин отметил, что «стало слишком рискованно» продолжать работу.
Главного героя сыграл Джек Кеси, снимавшийся в «Дэдпуле 2».
Вуз проведет образовательную акцию совместно с Донецкой государственной музыкальной академией имени ...
В результате прослушивания отобрали 12 артистов.
Встреча с правнучкой русского классика пройдет в Ампирном зале Государственного музея Л. Н. Толстого...
Фестиваль пройдет в Гатчине с 3 по 7 июля.
Профессионалы обсудят пути развития кино в регионах России.
Фестиваль-форум продлится до 5 июля.
Театр покажет постановки в рамках гастролей.
В рамках фестиваля пройдут пять концертов в Абхазии, шесть — в России и два — в Китае.
Актриса ушла из жизни в возрасте 86 лет.
Центр открылся в Володарском краеведческом музее.
Коллектив выступил на сцене Большого зала под управлением Антона Шабурова.
Замгендиректора Росконцерта Светлана Кондратьева отметила, что гастроли проходят на самом высоком ур...
Министр культуры России встретилась с врио губернатора Вологодской области в понедельник, 1 июля.
02.07.2024