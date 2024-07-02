Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр впервые выступит в Петербурге

В Санкт-Петербурге впервые выступит Мариупольский эстрадно-симфонический оркестр.



Коллектив представит в Петербурге специальную программу, подготовленную к Международному фестивалю «Мир классического романса».



Во вторник, 2 июля, в Академической капелле состоится «Романс с оркестром». В программу вечера вошла вокально-симфоническая поэма «Военные письма» Валерия Гаврилина, популярная классика в эстрадно-джазовой обработке, музыка советских лет, патриотические песни. Выступление пройдет при участии солиста Мариинского театра Виктора Коротич и Детского хора телевидения и радио Санкт-Петербурга.









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