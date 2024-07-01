Правнучка Льва Толстого Марта Альбертини представит свою книгу в Москве

Публичная встреча с правнучкой Льва Толстого Мартой Альбертини пройдет 9 июля в Государственном музее Л. Н. Толстого. Здесь будет представлена книга «Две Татьяны. Дочь и внучка Льва Толстого».





Гости на встрече смогут услышать рассказ от первого лица самой правнучки русского классика, где она поделится воспоминаниями о бабушке и матери. Марта Альбертини изучала в музее архивы Татьяны Толстой и Татьяны Альбертини три года.





«Ей удалось создать захватывающее повествование о сильных, беспредельно любящих друг друга женщинах и о судьбе толстовской семьи на фоне катаклизмов начала XX века. Героини стали свидетельницами суровых перемен в истории государства», — отметили в пресс-службе музея.





Женщины пережили революцию, смену правительства, грабежи дворянских усадеб, голод. Однако на страницах книги автор не забывает и о других членах семьи, о сложностях времени, в котором они жили.





Книга написана на французском языке. На русский ее перевел Павел Каштанов. В издании представлен массив редких фотографий и рукописей толстовской семьи из фондов Государственного музея Л. Н. Толстого. Над подготовкой издания работали научные сотрудники учреждения и члены семьи писателя.









Фото: пресс-служба ГМТ