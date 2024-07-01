В Мариуполе пройдет Летняя творческая школа от Академии имени Гнесиных

01.07.2024
Российская академия музыки имени Гнесиных и Донецкая государственная музыкальная академия имени Сергея Прокофьева проведут Летнюю творческую школу в Мариуполе. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе РАМ.
В Академии Гнесиных уточнили, что с 1 по 8 июля в Мариуполе пройдет совместная образовательная акция с Донецкой государственной музыкальной академией.
«Летняя творческая школа организована в рамках соглашения о сотрудничестве двух вузов», — передает
ТАСС.
В рамках программы состоятся лекции, мастер-классы, экскурсии, творческие репетиции, круглые столы и концерты. Участниками будут студенты Донецкой музыкальной академии имени Прокофьева и Академии музыки имени Гнесиных. Проект является первым подобным опытом для обоих вузов.
Фото: Pixabay.com