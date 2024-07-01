Названы имена участников Летней школы Ильдара Абдразакова

Очный этап отбора участников Летней школы Ильдара Абдразакова прошел 1 июля в Международной академии Елены Образцовой. Прошедшие кастинг в онлайн-формате 28 исполнителей выступили перед преподавателями.





Коучами программы стали Ильдар Абдразаков, Идрис Газиев, Ирина Соболева и Алексей Тихомиров. Более семи часов они прослушивали конкурсантов. Концертмейстерами стали Евгений Сергеев и Юрий Кокко.





После прослушивания было отобрано 12 артистов. Исполнители пройдут обучение в Летней школе Ильдара Абдразакова и выступят на сцене Концертного зала Мариинского театра 10 июля с самим певцом и Мзией Бахтуридзе.





Участниками образовательной программы стали Султонбек Абдурахимов, Юлия Вакуа, Самира Галимова, Соль Канг Чан, Елисей Лаптев, Ирина Мулярчик, Елизавета Нарсия, Ираида Николаева, Ирина Полещук, Дарья Сертукова, Жаргал Цырендагбаева и Константин Чурсин. В течение учебы молодые артисты будут репетировать программу гала-концерта открытия VII Международного музыкального фестиваля Ильдара Абдразакова.









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