Ольга Любимова обсудила с врио губернатора Вологодской области реставрацию местного кремля

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Об этом она сообщила в Telegram-канале.
Ольга Любимова и Георгий Филимонов обсудили реставрацию ансамбля Вологодского кремля и строительство здания Театра для детей и молодежи в Череповце.
«Поговорили и о капитальном ремонте детских школ искусств», — уточнила
министр.
Также Ольга Любимова поблагодарила Георгия Филимонова за активное развитие культурной сферы региона. Министр пожелала врио губернатора успехов в этом направлении.
Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой