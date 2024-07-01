Ольга Любимова обсудила с врио губернатора Вологодской области реставрацию местного кремля

Ольга Любимова обсудила с врио губернатора Вологодской области реставрацию местного кремля

01.07.2024

Министр культуры России Ольга Любимова встретилась с врио губернатора Вологодской области Георгием Филимоновым. Об этом она сообщила в Telegram-канале.

Ольга Любимова и Георгий Филимонов обсудили реставрацию ансамбля Вологодского кремля и строительство здания Театра для детей и молодежи в Череповце.

«Поговорили и о капитальном ремонте детских школ искусств», — уточнила министр.

Также Ольга Любимова поблагодарила Георгия Филимонова за активное развитие культурной сферы региона. Министр пожелала врио губернатора успехов в этом направлении.


Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой