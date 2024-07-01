Не стало актрисы Татьяны Тарасовой

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Тарасова скончалась на 87-м году жизни. Об этом сообщили в БДТ имени Товстоногова, где актриса работала более 40 лет.





Татьяна Тарасова сыграла на сцене театра около 30 ролей. Георгий Товстоногов пригласил актрису в труппу в 1966 году. В БДТ Тарасова воплотила образы от тонко лирических до гротескно-комических.





Актриса сыграла Аглаю в «Идиоте», Справедливого сапожника в «Мольере», Миссис Уордль в «Пиквикском клубе», Унтер-офицерскую вдову в «Ревизоре», Мирониху в «Последнем сроке», Тетку в «Кроткой», Розу в «Борцах». В театре отметили, что в эти и многие другие образы Тарасова привносила частичку собственной неординарной индивидуальности.





Причина смерти не называется. В БДТ принесли соболезнования родным, близким и поклонникам творчества Татьяны Тарасовой.









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