Вышел первый официальный ролик к фильму «Гладиатор 2»

Появился полноценный официальный трейлер к фильму «Гладиатор 2» режиссера Ридли Скотта. Премьера ленты состоится 15 ноября 2024 года.





Дата выхода фильма в России пока не сообщается. В фильме сыграли Пол Мескал, Педро Паскаль, Джозеф Куинн, Дензел Вашингтон и другие.





По данным СМИ, студия Paramount Pictures потратила на создание ленты порядка 300 миллионов долларов. В фильме зрители снова погрузятся в мир античной Римской империи с гладиаторскими боями, политическими интригами, амбициями и масштабными сражениями.





Сценаристом выступил Дэвид Скарпа. Музыку к фильму написал Гарри Грегсон-Уильямс. Продюсировали проект Люси Фишер, Дэвид Францони и сам режиссер.









Фото: YouTube