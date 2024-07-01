В Сухуме 15 июля откроется фестиваль «Хибла Герзмава приглашает»

01.07.2024
XXII Музыкальный фестиваль «Хибла Герзмава приглашает» откроется в Сухуме 15 июля с концерта, на котором выступит Симфонический оркестр Мариинского театра и дирижер Валерий Гергиев. В пресс-офисе организаторов рассказали и другие подробности программы.
В рамках фестиваля пройдут пять концертов в Абхазии, шесть концертов и мастер-классов в российских городах и два — в Китае.
«Хибла Герзмава, Ильдар Абдразаков, Зинаида Царенко, Сергей Скороходов, Вячеслав Васильев, Екатерина Савинкова и другие звезды мировой оперы выйдут на сцену 15 июля в Сухуме», — приводит
ТАСС сообщение организаторов.
Гендиректор Большого театра России, худрук — директор Мариинского театра, народный артист РФ Валерий Гергиев будет почетным гостем фестиваля. Концерт пройдет на открытой сцене на площади перед зданием Абхазского государственного драматического театра имени Чанба.
Фото: Pixabay.com