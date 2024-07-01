Александра Ширвиндта посмертно удостоили премии «Ника»

Народный артист РСФСР Александр Ширвинд получил национальную кинематографическую премию «Ника» в номинации «Честь и достоинство». Награду ему присудили посмертно.





Актер Леонид Ярмольник со сцены театра «Маска» объявил о награждении Ширвиндта премией. Артист произнес трогательную речь.





«Своим рождением и жизнью я, конечно, обязан папе и маме. Но инструкции, как пользоваться этой жизнью и этой профессией, я 40 лет получал от своего любимого учителя. Именно он меня научил быть и артистом, и человеком», — приводит ТАСС слова Ярмольника.





Актер отметил, что два года назад совет «Ники» решил вручить премию в номинации «Честь и достоинство» Ширвиндту. Артист скончался 15 марта 2024 года.





Ширвиндт в разные годы играл на сценах Театра имени Ленинского комсомола, Московского драматического театра на Малой Бронной. С 1970 года актер состоял в труппе Театра сатиры, худруком которого стал спустя 30 лет. В 2021-м Ширвиндт занял пост президента театра.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой