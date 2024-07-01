Марийский театр оперы и балета представит девять спектаклей в Москве

Марийский государственный театр оперы и балета имени Эрика Сапаева отыграет в Москве девять спектаклей в рамках гастролей. Постановки созданы по классическим произведениям, уточнил худрук коллектива, зампред правительства региона — министр культуры, печати и по делам национальностей Константин Иванов на пресс-конференции в ТАСС.





В рамках «Летних балетных сезонов» артисты театров за два месяца сыграют 75 спектаклей. В Москве коллектив выйдет на сцену Российского академического молодежного театра. Здесь «Летние балетные сезоны» стартуют в 23-й раз.





«И в рамках этого события мы за неделю дадим девять постановок, начнем с «Войны и мира», — отметил Иванов.





Худрук театра дорабатывал последнюю редакцию спектакля. По его словам, несмотря на доработку, основной музыкальный ход балета будет сохранен.





Коллектив также представит «Бахчисарайский фонтан», «Жизель», «Лебединое озеро», «Щелкунчика», «Эсмеральду», «Чиполлино» и другие традиционные спектакли. Всего в рамках «Летних балетных сезонов» шесть коллективов сыграют 75 постановок.









Фото: Андрей Любимов / АГН Москва