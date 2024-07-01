ГМЗ «Царское Село» открыл детский музейный центр в ДНР

Государственный музей-заповедник «Царское Село» открыл детский музейный центр в Володарском краеведческом музее Донецкой Народной Республики. В церемонии участвовал глава муниципального округа Сергей Юзвинкевич, директор учреждения Ольга Иваница, сотрудники ГМЗ.
Директор музея-заповедника Ольга Таратынова отметила, что создатели хотели сделать центр уютным и комфортным, наполнить его столами для песочной анимации, экранами и книгами.
«То есть создать все условия для того, чтобы юные жители Володарского могли там узнать много нового, в том числе о нашем музее, и погрузиться в прекрасный мир творчества», — привели в пресс-службе ГМЗ ее слова.
На открытии дети освоили азы песочной анимации благодаря видеоуроку с петербургским педагогом-художником. В Царском Селе специально записали ролик для Володарского краеведческого музея. Юным посетителям также доступны в видеоформате мастер-классы по созданию аппликации, декупажу и экскурсии.
Фото: ГМЗ «Царское Село»