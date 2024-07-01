Юбилейный фестиваль «Литература и кино» откроется с показа фильма «Чайка»

Юбилейный XXX Международный кинофестиваль «Литература и кино» пройдет в столице Ленобласти Гатчине с 3 по 7 июля. Откроется смотр показом фильма «Чайка» режиссера Полины Лазаревой.





Форум объединит начинающих и профессиональных кинематографистов России. Посмотреть церемонию открытия можно на страницах фестиваля в «ВК», а также в группе телеканала «Санкт-Петербург».





В первый день состоятся первые показы конкурсной и внеконкурсной программ. Одной из работ будет сериал «Тайны Карениной». В 18:00 пройдет торжественная церемония открытия.





Комедийная драма «Чайка», которая откроет фестиваль, является режиссерским дебютом Полины Лазаревой. Картину представит народная артистка РСФСР Светлана Немоляева.









Фото: Кадр из фильма «Чайка» / YouTube