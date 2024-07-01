Российская креативная неделя начнется в кластере «Ломоносов» 3 июля

Пятый юбилейный фестиваль-форум «Российская креативная неделя» откроется в кластере «Ломоносов» 3 июля. В рамках мероприятия несколько панельных дискуссий посвятят индустрии анимационного кино.





Фестиваль продлится до 5 июля. В день открытия состоится панельная дискуссия «Рынок анимации в России: вызовы и возможности». Трансляцию можно будет посмотреть на официальном сайте проекта. Модератором выступит исполнительный директор Ассоциации анимационного кино России Ирина Мастусова. Спикерами станут руководители известных мультипликационных студий и кинокомпаний.





4 июля ожидается дискуссия на тему «Повышаем % ВВП. Как креативные продукты влияют на экономику страны». Среди спикеров — сооснователь хабаровской анимационной студии «Мечталет» Виталий Тен.





В последний день фестиваля-форума состоится обсуждение «Чей ИИ круче: как российскому ИИ завоевать сердца мультипликаторов». Также представители Ассоциации анимационного кино поучаствуют в закрытой стратегической сессии «Как в России создать тренд на крепкую семью». Компанию им составят общественные деятели, холдинги и медиаменеджеры.









Фото: YouTube